Россияне рассказали о предпочтениях при выборе подарка на Новый год

Rambler&Co: 33% россиян ищут подарки на Новый год с возможностью оплаты бонусами

Каждый третий россиянин (33%), пользующийся программами лояльности, выбирает магазин для покупки новогодних подарков по уровню цен, с возможностью оплаты бонусами и акциями, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co и программы лояльности «СберСпасибо».

Опрос показал, что 63% россиян ищут альтернативу, если стоимость подарка в магазине превышает запланированный бюджет.

Говоря о желаниях на Новый год, 28% респондентов заявили, что хотят получить деньги или неожиданный подарок. Еще 13% хотели бы получить новые впечатления, а 7% предпочли бы подарочный сертификат.

По данным «СберСпасибо», в 2025 году самой крупной покупкой бонусами стал автомобиль Chery Tiggo 4 Pro на «Мегамаркете». При его оплате было потрачено 1,9 млн бонусов «СберСпасибо». Также в топ самых дорогих трат бонусами вошли премиальные пакеты комплексных обследований от «СберЗдоровья» (1,48 млн и 1,27 млн бонусов). Кроме того, в одном из заказов в сервисе «Купер» было потрачено 1,26 млн бонусов на покупку техники.

«Чтобы накопить или списать бонусы «Спасибо» на «Мегамаркете», достаточно авторизоваться по Сбер ID и быть участником программы лояльности СберСпасибо отметила директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо» Ольга Иванова.

Исследование проводилось с 4 по 11 декабря 2025 года. Всего в нем приняли участие более 54 тыс. респондентов. Дополнительно аналитики «СберСпасибо» изучили более 100 обезличенных операций среди участников программы лояльности и выделили крупнейшие списания бонусов с 1 января по 10 декабря 2025 года.