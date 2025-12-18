На Wildberries появилась доставка готовой еды

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) запустила экспресс-доставку готовых блюд «Много лосося», сообщает пресс-служба компании.

Пользователи Wildberries смогут заказать еду с доставкой от 30 минут на онлайн-витрине.

На данный момент доставка доступна в некоторых районах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Также в рамках запуска сотрудничества с «Много лосося» на Wildberries появился эксклюзивный набор роллов «Шоппинг-сет».

По словам руководителя направления доставки силами продавца РВБ Елизаветы Шлеин, появление «Много лосося» на Wildberries продолжает тренд активного развития FoodTech-направления внутри экосистемы.

«Мы создаем для пользователей максимально бесшовный сценарий покупок — когда на витрине маркетплейса можно быстро и удобно найти все необходимое и уникальное: от одежды, электроники, живых цветов и авиабилетов, до роллов и суши от популярных ресторанов и фуд-сервисов», — сказала она.

Шлеин добавила, что платформа продолжит наращивать пул партнеров-ресторанов.