В Минцифры подвели итоги работы ведомства в 2025 году

Минцифры России

План работы Общественного совета при Минцифры России на 2025 год выполнен на 76%. Об этом на итоговом заседании совета рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Участники обсудили итоги 2025 года, планы на 2026-й, реализацию Стратегии развития связи до 2035 года, регулирование ИИ-контента и поддержку ветеранов СВО.

По словам Гореславского, на заседаниях совета было рассмотрено порядка 20 ключевых и социально значимых вопросов.

«Вектор на 2026 год – продолжение начатой работы с четкой концентрацией на самых динамичных и социально значимых сегментах цифровой экономики: развитии технологий искусственного интеллекта, развитии игровой индустрии, создании и распространение контента в соответствии с ценностями Указа президента, с акцентом на детский контент», — отметил он.

Замминистра цифрового развития Дмитрий Угнивенко рассказал о возобновлении программы Wi-Fi в школах: за год подключено 3 тыс. объектов. На 2026 год запланированы: развёртывание низкоорбитальной спутниковой группировки, подключение малых населённых пунктов к интернету, расширение ВОЛС в удалённых регионах, покрытие 5G и внедрение российской криптографии в сетях нового поколения.

В свою очередь, замминистра цифрового развития Сергей Цветков отметил, что в рамках комплексного плана будет создано более 130 новых госуслуг по принципу «жизненных ситуаций». Также продолжится развитие ИИ-помощников и внедрение робота Макса на внешние порталы.

Замминистра Олег Качанов сообщил о запуске в 2026 году «тревожной кнопки» на «Госуслугах» для борьбы с мошенниками, упрощении переноса номера и расширении цифровых ID, включая миграционные карты.

Кроме того, замминистра Сергей Кучушев напомнил, что более 91 тыс. ИТ-специалистов получили ИТ-ипотеку на 18 млрд рублей. Сохранены льготы: нулевой НДС на российское ПО и сниженные страховые взносы.

Об успехах в борьбе с пиратством в книгоиздании и укрепление позиций России в Международном союзе электросвязи рассказала замминистра Бэлла Черкесова. По ее словам, были открыты пять зарубежных представительств и три редакционных центра.

