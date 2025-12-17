Посетительницу магазина, прятавшую лезвия в буханки хлеба, арестовали

Власти Миссисипи сообщили об аресте 33-летней Камиллы Бенсон из Техаса, подозреваемой в том, что она помещала лезвия бритвы в буханки хлеба в двух магазинах сети Walmart, пишет New York Post.

Первое сообщение о действиях женщины поступило 5 декабря: покупатель заявил, что обнаружил лезвие бритвы в буханке хлеба, приобретенной в магазине Walmart Supercenter. Второй аналогичный инцидент был зафиксирован 8 декабря в магазине Walmart Neighborhood Market, где другой покупатель также нашел лезвие в купленном хлебе.

После очередной жалобы сотрудники Walmart провели проверку товаров и обнаружили несколько буханок с признаками вмешательства, а полученная информация была передана в полицию. Правоохранительные органы получили записи с камер видеонаблюдения, на которых была запечатлена Бенсон. После этого она была идентифицирована и задержана.

Полиция призвала всех покупателей, приобретавших хлеб в указанных магазинах, внимательно осмотреть продукцию и немедленно сообщить властям в случае обнаружения посторонних предметов.

В компании Walmart заявили, что безопасность покупателей является их главным приоритетом.

«Мы изъяли и тщательно проверили все потенциально затронутые товары в магазинах. Мы благодарим правоохранительные органы за оперативные действия и продолжаем сотрудничать с ними в ходе расследования», — говорится в заявлении компании.

