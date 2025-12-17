На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посетительницу магазина, прятавшую лезвия в буханки хлеба, арестовали

NYP: в США арестовали женщину, прятавшую лезвия в буханки хлеба
true
true
true
close
Biloxi Police Department

Власти Миссисипи сообщили об аресте 33-летней Камиллы Бенсон из Техаса, подозреваемой в том, что она помещала лезвия бритвы в буханки хлеба в двух магазинах сети Walmart, пишет New York Post.

Первое сообщение о действиях женщины поступило 5 декабря: покупатель заявил, что обнаружил лезвие бритвы в буханке хлеба, приобретенной в магазине Walmart Supercenter. Второй аналогичный инцидент был зафиксирован 8 декабря в магазине Walmart Neighborhood Market, где другой покупатель также нашел лезвие в купленном хлебе.

После очередной жалобы сотрудники Walmart провели проверку товаров и обнаружили несколько буханок с признаками вмешательства, а полученная информация была передана в полицию. Правоохранительные органы получили записи с камер видеонаблюдения, на которых была запечатлена Бенсон. После этого она была идентифицирована и задержана.

Полиция призвала всех покупателей, приобретавших хлеб в указанных магазинах, внимательно осмотреть продукцию и немедленно сообщить властям в случае обнаружения посторонних предметов.

В компании Walmart заявили, что безопасность покупателей является их главным приоритетом.

«Мы изъяли и тщательно проверили все потенциально затронутые товары в магазинах. Мы благодарим правоохранительные органы за оперативные действия и продолжаем сотрудничать с ними в ходе расследования», — говорится в заявлении компании.

Ранее женщина нашла в купленной рыбе живого паразитического червя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами