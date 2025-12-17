Россияне рассказали, как они читают онлайн-медиа

Для половины россиян (52%) медиа стали частью повседневности, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 15% россиян ищут на сайтах СМИ конкретные темы или авторов, 15% открывают онлайн-медиа без цели, 7% читают новости, чтобы отвлечься, а 6% хотят разобраться в новой для себя теме.

Выбирая материалы, 50% респондентов ориентируются на рубрики, 30% выбирают материалы по интересным темам, 11% выбирают яркие заголовки, а 4% читают то, что случайно попадется.

Также опрос показал, что 56% россиян пропускают материалы, которые не совпадают с их увлечениями, 28% игнорируют новости, которые видели в других источниках, 8% не любят длинные тексты, а еще 8% игнорируют раздражающие темы.

По данным исследования, 52% респондентов попадают на страницы медиа через поисковики или выдачу нейросетей, 18% переходят из соцсетей, 19% — через агрегаторы, а еще 11% пользуются чат-ботами.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 4 по 11 декабря 2025 года. Всего в нем приняли участие 3186 интернет-пользователей.