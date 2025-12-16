На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киноальманах Сбера «Россия, я люблю тебя» стал доступен на Okko

Восемь новелл киноальманаха Сбера опубликованы на Okko
Cбер

Пользователям онлайн-кинотеатра Okko стал доступен всероссийский киноальманах «Россия, я люблю тебя». Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Ранее восемь новелл были продемонстрированы в 67 кинотеатрах сети «Синема Парк» в 28 городах России.

Новеллы киноальманаха сняты в Москве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Звенигороде, Краснодаре, Перми, Елабуге и Мурманске. Каждая история раскрывает личный взгляд режиссера на Россию — через людей, отношения, память и пространство, к которому привязана человеческая жизнь.

Отмечается, что проект создавался как открытая площадка для диалога поколений --от признанных авторов до тех, кто впервые работает в большом метре. Для молодых режиссеров участие в нем стало важным профессиональным шагом.

