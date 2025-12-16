На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Рамблер» запустил первого в России помощника по новостям на базе ИИ

Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Первый в России LLM-портал «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) ввел новую продуктовую функцию — диалоговое окно с ИИ-помощником на главной странице. Он в режиме реального времени отвечает на вопросы пользователей о новостях, сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Помощник на основе искусственного интеллекта формирует ответы на основе данных из проверенных федеральных СМИ и собственных материалов «Рамблера», оставляя ссылки на первоисточники. Подчеркивается, что это первый подобный сервис в медиа.

Помощник позволяет получать точную информацию о событиях, которые происходят прямо сейчас, избежав эмоциональных триггеров фейков.

Кроме того, сервис оптимизирует процесс поиска информации в разрозненных верифицированных источниках. Для получения структурированного и оперативного ответа пользователю достаточно сформулировать вопрос в едином интерфейсе.

Отмечается, что вопрос может быть как абстрактным, так и на любую конкретную тематику, в частности: «Что происходит с самолетом Москва-Пхукет?».

Кроме того, так как сервис работает на базе нейросети GigaChat от Сбера, он не ограничивается суммаризацией новостей и может ответить на уточняющие вопросы и дать необходимый для понимания контекст со ссылками на источники.

«Сегодня человеку важно не просто получать новости, а понимать смысл события и самое важное — быть уверенным в информации. Новый диалоговый ИИ-ассистент позволяет задать любой вопрос и сразу получить проверенный ответ со ссылками на верифицированные источники. Это технологический шаг, который помогает сохранить доверие к медиа в эпоху фейков и делает «Рамблер» островком безопасной информации», — отметила исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Уточняется, что запуск новостного ИИ-помощника — часть стратегического развития «Рамблера» как первого в России LLM-портала, в котором технологии искусственного интеллекта расширяют пользовательские сценарии, помогают осознанно потреблять проверенную информацию и полезный контент, а также усиливают журналистику и формируют новые стандарты медиасервисов.

