На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина устроил погром в кемеровской больнице

В Кемерово нетрезвый пациент устроил дебош в больнице и разбил дверь
true
true
true
close
Управление Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Кемеровской области - Кузбассу

В Кемерово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 41-летнего нетрезвого местного жителя, который устроил дебош в городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нетрезвый мужчина пришел в больницу для обследования и устроил ссору с сотрудниками. Дебошир не отреагировал на замечания медиков и устроил погром, он ударил кулаком по стеклянной двери и получил травму.

На место был вызван наряд Росгвардии, агрессора задержали и передали сотрудникам полиции.

До этого во Владивостоке женщина разгромила цветочный магазин. На место вызвали специализированную бригаду скорой помощи и полицию. Во время задержания злоумышленница едва не выбила глаз силовику, а также оскорбляла стражей порядка.

Ранее в Артеме подросток со сломанной ногой устроил погром в травмпункте и сбежал через окно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами