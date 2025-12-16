Пьяный мужчина устроил погром в кемеровской больнице

В Кемерово нетрезвый пациент устроил дебош в больнице и разбил дверь

В Кемерово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 41-летнего нетрезвого местного жителя, который устроил дебош в городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нетрезвый мужчина пришел в больницу для обследования и устроил ссору с сотрудниками. Дебошир не отреагировал на замечания медиков и устроил погром, он ударил кулаком по стеклянной двери и получил травму.

На место был вызван наряд Росгвардии, агрессора задержали и передали сотрудникам полиции.

До этого во Владивостоке женщина разгромила цветочный магазин. На место вызвали специализированную бригаду скорой помощи и полицию. Во время задержания злоумышленница едва не выбила глаз силовику, а также оскорбляла стражей порядка.

Ранее в Артеме подросток со сломанной ногой устроил погром в травмпункте и сбежал через окно.