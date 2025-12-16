РОСКОНЦЕРТ сообщил о росте числа участников Всероссийского гастрольно-концертного плана

К Всероссийскому гастрольно-концертному плану в 2025 подключились свыше 40 участников

РОСКОНЦЕРТ сообщил, что в 2025 году к проекту в рамках программы «Большие гастроли» подключились 17 российских и 6 зарубежных театров, в рамках программы «Мы — Россия» — 18 национальных коллективов, также участником Всероссийского гастрольно-концертного плана впервые стал херсонский театр.

Среди зарубежных участников: Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Н. Сац (Алматы) — театр выступил в Москве, Кыргызский государственный ТЮЗ — в Екатеринбурге, Белорусский государственный академический ТЮЗ — в Новокузнецке и Новосибирске, Абхазский государственный драматический театр имени С. Чанба — в Уфе, а также Иссык-Кульский областной музыкально-драматический театр и Самаркандский областной русский театр драмы.

В числе новых российских участников РОСКОНЦЕРТ назвал Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия), Театр Защитника Отечества, Театральное объединение Республики Адыгея, Театр «Бенефис» (г. Елец), Новосибирский городской драмтеатр, «Театр дождей», Маленький театр кукол из Балашихи и Театр для детей и молодежи из Череповца.

В частности, в Россоши состоялись гастроли Молодежного театра (г. Узловая). В Чебоксарах выступил театр драмы «Вариант» из Первоуральска. Чувашский государственный экспериментальный театр драмы показал спектакли в Первоуральске. ТЮЗ Нижнекамска дебютировал в рамках Плана в Борисоглебске, Уфимский ТЮЗ — в Чебоксарах.

В Санкт-Петербурге выступил Ульяновский молодежный театр, Серпуховский музыкально-драматический театр — в Череповце, а Истринский драматический театр провел гастроли в Лодейном Поле.

В студенческом направлении впервые приняли участие Новосибирский государственный театральный институт, выступивший во Владимире, и Филиал Российского государственного института сценических искусств (Кемерово), приехавший на гастроли в Санкт-Петербург.

В рамках программы «Мы — Россия» во Всероссийском гастрольно-концертном плане в 2025 году впервые приняли участие 18 коллективов. Среди них: Национальный оркестр Калмыкии, Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца Удмуртской Республики «Танок», Оркестр русских народных инструментов имени Н.Н. Калинина Волгоградской филармонии, Академический оркестр Новосибирской филармонии, ансамбль «Русская мозаика» Курской филармонии.

Также в списке — Нижегородский русский народный оркестр, Оркестр русских народных инструментов «Онего» Карельской филармонии, Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны», Оркестр русских народных инструментов «Дон» Ростовской филармонии, Ансамбль песни и танца Вологодской филармонии, Ансамбль русских народных инструментов «Садко» Приморской филармонии.

Новыми участниками также стали ансамбли «Улгер» и «Кун Сузы» Хакасской республиканской филармонии, этнографическая фольклорная группа «Мерема», Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль», Театр музыки и танца «Саяны», Ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Н.В. Кубаря» Краснодарской филармонии, концертный ансамбль «Дальний Восток» Хабаровской филармонии и Академический хор русской песни Телерадиоцентра «Орфей».

Из коллективов исторических регионов во Всероссийском гастрольно-концертном плане впервые принял участие Херсонский областной русский академический музыкально-драматический театр, выступив в Липецке, Тамбове, Лисках и Волгограде.