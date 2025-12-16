Ученые озадачены гигантской структурой, скрытой под Бермудскими островами

Ученые сообщили об обнаружении необычной геологической структуры под Бермудскими островами, которая может пролить свет на происхождение архипелага и его аномальную геологию, пишет Daily Mail.

По данным исследователей, под Бермудами скрывается массивный слой породы протяженностью около 20 километров, залегающий под океанической корой. Ученые отмечают, что ранее подобные структуры такой толщины нигде на Земле зафиксированы не были.

Бермудские острова расположены на приподнятом участке земной коры — так называемом океаническом поднятии, которое возвышает архипелаг над окружающим океанским дном. Обычно такие образования связаны с активностью вулканов, однако на Бермудских островах не происходило извержений более 31 миллиона лет, что долгое время оставалось необъяснимым.

Авторы исследования предполагают, что в ходе последнего извержения расплавленная порода проникла в кору и, со временем застыла, образовав плотный, но менее плотный по сравнению с окружающими породами слой. Именно он, по мнению экспертов, поднял острова примерно на 500 метров над уровнем моря.

Для анализа геологи использовали данные сейсмической станции на Бермудских островах, отслеживая прохождение волн от мощных, но удаленных землетрясений. Неожиданные отклонения этих волн позволили выявить аномально толстый слой породы на глубине до 50 километров.

Сейсмолог Уильям Фрейзер отметил, что в нормальных условиях под океанической корой сразу следует мантия, однако под Бермудами обнаружен дополнительный слой, находящийся внутри тектонической плиты.

Открытие может помочь решить одну из главных научных загадок архипелага — почему океаническое поднятие под Бермудскими островами до сих пор остается столь выраженным, несмотря на отсутствие вулканической активности в течение десятков миллионов лет.

Исследователи также связывают происхождение этого слоя с глубинными процессами в мантии Земли, начавшимися во времена распада суперконтинента Пангея и формирования Атлантического океана сотни миллионов лет назад. Это может объяснять, почему Бермуды заметно отличаются от классических вулканических «горячих точек», таких как Гавайи.

