На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На форуме Ассоциации менеджеров обсудили образ современной женщины-лидера

В Ассоциации менеджеров назвали теряющим актуальность образ «суперженщины»
true
true
true
close
Пресс-служба Ассоциации менеджеров

Образ «суперженщины», сочетающей карьеру, семью и личную жизнь без изъянов, теряет актуальность. К такому выводу пришли участники совместной встречи комитетов по женскому лидерству и по СМИ Ассоциации менеджеров на тему «Женское лидерство и семейные ценности: образы успеха в современном мире».

По их мнению, такой образ уступает место более реалистичному — «честному», «настоящему» и «неидеальному». В ходе мероприятия представители бизнеса, НКО и медиа обсудили, как меняется восприятие женского лидерства.

«До эпохи соцсетей и глянцевых СМИ для многих успешная женщина ассоциировалась с возможностью получить хорошее образование и построить карьеру. Сегодня же популяризируется стереотип, будто женщина, добившаяся успеха, — это «супервумен», способная одновременно управлять бизнесом, заботиться о семье и сохранять баланс. Такой образ создает перед женщинами серьезный вызов — справляться с высоким уровнем ожиданий и системой долженствования», — отметила модератор встречи, директор по коммуникациям Ассоциации менеджеров Светлана Баранова.

Сопредседатель комитета по женскому лидерству, директор по персоналу СКБ «Контур» Наталья Пичугина подчеркнула, что качество совместного времени гораздо важнее его количества.

Гендиректор «ФедералПресс» Надежда Плотникова рассказала, как найти баланс между материнством, работой и избавиться от чувства вины.

«Женщина-лидер — это тот, кто реализует себя в профессии. Важен вопрос приоритетов: готова ли ты направить все свои силы на достижение масштабной цели, которая идет за пределы твоих личных притязаний», — отметила она.

Своим опытом совмещения роли многодетной мамы и руководительницы поделилась гендиректор фонда «Открывая горизонты» Анна Орлова.

«Хорошая мама — та, что в 30% случаев принимает правильные решения. Чтобы построить доверие с ребенком, достаточно 15 минут искреннего диалога в день», — уточнила она.

Главный редактор Parents.ru Марина Великанова отметила смену трендов в медиа.

«Сегодня в медиа уже не актуален образ идеальной мамы с безупречной фигурой и внешностью, которая одновременно ведет хозяйство. На смену приходит более реалистичный и честный образ женщины», — добавила она.

Информационный партнер комитета по СМИ Ассоциации менеджеров — Rambler&Co.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами