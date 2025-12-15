На форуме Ассоциации менеджеров обсудили образ современной женщины-лидера

Образ «суперженщины», сочетающей карьеру, семью и личную жизнь без изъянов, теряет актуальность. К такому выводу пришли участники совместной встречи комитетов по женскому лидерству и по СМИ Ассоциации менеджеров на тему «Женское лидерство и семейные ценности: образы успеха в современном мире».

По их мнению, такой образ уступает место более реалистичному — «честному», «настоящему» и «неидеальному». В ходе мероприятия представители бизнеса, НКО и медиа обсудили, как меняется восприятие женского лидерства.

«До эпохи соцсетей и глянцевых СМИ для многих успешная женщина ассоциировалась с возможностью получить хорошее образование и построить карьеру. Сегодня же популяризируется стереотип, будто женщина, добившаяся успеха, — это «супервумен», способная одновременно управлять бизнесом, заботиться о семье и сохранять баланс. Такой образ создает перед женщинами серьезный вызов — справляться с высоким уровнем ожиданий и системой долженствования», — отметила модератор встречи, директор по коммуникациям Ассоциации менеджеров Светлана Баранова.

Сопредседатель комитета по женскому лидерству, директор по персоналу СКБ «Контур» Наталья Пичугина подчеркнула, что качество совместного времени гораздо важнее его количества.

Гендиректор «ФедералПресс» Надежда Плотникова рассказала, как найти баланс между материнством, работой и избавиться от чувства вины.

«Женщина-лидер — это тот, кто реализует себя в профессии. Важен вопрос приоритетов: готова ли ты направить все свои силы на достижение масштабной цели, которая идет за пределы твоих личных притязаний», — отметила она.

Своим опытом совмещения роли многодетной мамы и руководительницы поделилась гендиректор фонда «Открывая горизонты» Анна Орлова.

«Хорошая мама — та, что в 30% случаев принимает правильные решения. Чтобы построить доверие с ребенком, достаточно 15 минут искреннего диалога в день», — уточнила она.

Главный редактор Parents.ru Марина Великанова отметила смену трендов в медиа.

«Сегодня в медиа уже не актуален образ идеальной мамы с безупречной фигурой и внешностью, которая одновременно ведет хозяйство. На смену приходит более реалистичный и честный образ женщины», — добавила она.

Информационный партнер комитета по СМИ Ассоциации менеджеров — Rambler&Co.