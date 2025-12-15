LLM-портал «Рамблер» признан «Маркой №1 в России»

В Москве прошла церемония вручения ежегодной национальной премии народного доверия «Марка № 1 в России». В номинации «Инновационный интернет-портал» лауреатом стал портал «Рамблер» (входит в Rambler&Co), сообщила пресс-служба медиахолдинга.

По словам исполнительного директора портала «Рамблер» и главы департамента контента и технологий Rambler&Co Анны Ивановой, вручение премии стало подтверждением верности стратегического курса компании на интеграцию искусственного интеллекта.

«В этом году мы встроили в «Рамблер» умного помощника на базе GigaChat. Он анализирует новости, дает ответы на вопросы пользователей и помогает по разным вопросам — от транспортного налога до рецепта на Новый год. Наша цель — гиперперсонализация, чтобы каждый экономил время, получая нужную именно ему информацию, и мог посвятить его себе и своим близким», — сообщила она.

В компании уточнили, что годом ранее портал «Рамблер» перезапустился на базе LLM (Large Language Model), что позволяет искусственному интеллекту не просто предоставлять информацию, а обеспечивать персонализированное взаимодействие с контентом для каждого пользователя.

На единой платформе о работают сервисы для работы с информацией (агрегатор новостей, почта), для досуга (развлекательные медиа) и решения бытовых вопросов (тематические ресурсы и полезные мини-сервисы).