Глава Ленинградской области обозначил ключевые вызовы региона и роль ИИ в его развитии

Губернатор Дрозденко рассказал о приоритетах Ленинградской области
Кадр из видео/Telegram-канал «Телега ONLINE»

Ленинградская область активно внедряет искусственный интеллект в систему «Безопасный город» для распознавания лиц и номеров, анализа поведения водителей, а также будет использовать ИИ в «умных камерах» контроля дорожной обстановки. Об этом в новом выпуске программы «Личный прием» рассказал глава региона Александр Дрозденко.

Губернатор отметил важность использования ИИ при планировании инфраструктуры, но подчеркнул, что полностью заменить работу чиновников технологии не смогут.

Отдельно Дрозденко остановился на ситуации на рынке труда. Он сообщил, что при низком уровне безработицы регион сталкивается с нехваткой рабочих кадров — дефицит оценивается в 125 тыс. человек. По словам губернатора, это связано с активным экономическим ростом и крупными инвестпроектами в строительстве и промышленности.

В этих условиях ключевой задачей Дрозденко назвал переформатирование системы профобразования.

Глава региона также обозначил стратегические цели в экономике. Он подчеркнул, что Ленинградская область должна сохранять позиции «локомотива России» благодаря транзитному потенциалу и развитой логистике.

Дрозденко напомнил, что через область проходит около 26% российского экспорта, и отметил успехи региона в переработке газа и производстве высокотехнологичной продукции. Среди значимых направлений губернатор также выделил рост производства продуктов питания, включая развитие северных яблоневых садов и расширение ассортимента сыров.

Также вместе с ведущим, общественно-политическим журналистом Ильей Гогуа, Дрозденко посетил VII Международный муниципальный форум стран БРИКС в Санкт-Петербурге и финал Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2025» в Гатчине.

Отдельный блок выпуска был посвящен Всероссийскому конкурсу «Лучшая школьная столовая — 2025». Дрозденко высоко оценил уровень подготовки участников и подчеркнул значимость совершенствования подходов к детскому питанию.

