Дело Миримской может стать лазейкой для коррупционеров в судебной системе

Во Втором кассационном суде 24 декабря пройдет слушание по кассационному представлению московской прокуратуры о сокращении срока осужденной за коррупцию Ольги Миримской. Об этом сообщается на сайте суда.

Миримская была осуждена на 19 лет и 400 млн штрафа в декабре 2024 года. Несмотря на ее множественные попытки оспорить приговор, апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения и приговор вступил в силу в августе 2025 года.

После чего она отправилась отбывать срок в колонию в Ивановскую область. Однако вскоре по запросу ее адвокатов Миримская была этапирована в Калужскую область, где по стечению обстоятельств находится ее предприятие — одно из крупнейших в области. Там — в Калуге — будет также рассматриваться ее прошение о рассрочке штрафа в размере 400 млн на три года. По словам адвокатов, у одной из самых богатых женщин России сложное финансовое положение и по закону она имеет право просить рассрочку.

Тогда же — осенью 2025 года — Московская прокуратура подала кассационное представление о сокращении срока осужденной Миримской более чем в два раза. В судебной практике это большая редкость, когда прокуратура просит о смягчении наказания коррупционеру.

Согласно приговору, она обвиняется по четырем эпизодам: дачи взяток следствию и трем попыткам подкупа судей. При этом три эпизода с судьям касаются ее имущественных споров с бывшим мужем Алексеем Голубовичем, выходцем как и она из банка МЕНАТЕП. Огромные взятки, которые она пыталась передать судьям, должны были сполна окупиться, если бы решения по имущественным спорам были приняты в ее пользу.

По одному из эпизодов еще в 2014 году она пыталась дать взятку на 700 тыс долларов судье, чтобы получить обратно контроль над одной из своих фирм. В рамка другого дела в том же 2014 году она пыталась подкупить суд в споре с первым мужем Голубовичем по особняку на Рублевке площадью около 1000 квадратов. За эту «сделку с правосудием» она готова была заплатить 500 тысяч долларов. Попытка провалилась, но Миримская не сдалась и вновь попыталась подкупить суд через другого посредника уже за 550 тыс долларов.

Не смотря на богатое прошлое коррупционерши, именно в отношении нее прокуратура пошла на исторический шаг. По представлению московской прокуратуры, Миримская якобы руководствовалась материнскими чувствами, давая взятки. Однако ребенок, чувствами к которому экс-банкирша оправдывает коррупцию, фигурирует лишь в одном из четырех эпизодов: тогда она подкупила следствие на 3,7 миллиона рублей.

Кроме того, ребенку она вовсе и не приходится матерью: согласно официальной ДНК экспертизе, проведенной еще в 2015 году по запросу следствия мать ребенка — Наталья Голубович.

«При анализе 15 локусов у Голубович Н.А. и Миримской С. Н. установлены генотипы, которые позволяют сделать вывод об их биологическом родстве по материнской линии. Вероятность родства по материнской линии — 99,999%» (источник: из заключения ДНК-экспертизы ФГБУ «НМИЦ АГиП им. Кулакова»).

Согласно официальным документам, Голубович Н.А. является также единственным опекуном ребенка. А Ольга Миримская может приходиться этому самому ребенку, которого используют как оправдание массовой коррупции, только лишь бабушкой.

Тем не менее лазейка, которую нашла экс-банкирша, довела ее до кассационного суда, где и будет аккурат под Новый год рассмотрено представление прокуратуры.

Если суд поддержит позицию Московской прокуратуры, Миримская выйдет на свободу уже после нового года. А для всей России это создаст исключительный прецедент и механизм давления на судебную систему, которым поспешат воспользоваться другие осужденные коррупционеры.