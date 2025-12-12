ПСБ расширил сотрудничество с Сахалинской областью

ПСБ работает в Сахалинской области с 2024 года и поэтапно наращивает объемы сотрудничества с правительством региона. Об этом в ходе встречи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко в Южно-Сахалинске рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков.

Стороны обсудили вопросы поддержки региональной экономики и участия банка в социально значимых инициативах. На совещании правительства Сахалинской области отдельно рассмотрели перспективы реализации проектов на основе государственно-частного партнерства. Делегация ПСБ и региональных властей осмотрела строящиеся объекты в сфере транспортной логистики, дорожного и городского хозяйства.

Фрадков сообщил, что банк формирует серьезный задел для долгосрочного развития — в транспортной и инженерной инфраструктуре, ЖКХ, социальной и культурной сферах, спорте, развитии туристического потенциала региона.

«Масштаб этих задач требует современных финансовых инструментов и решений. ПСБ обеспечивает их доступность как жителям, так и бизнесу региона, содействует устойчивому росту промышленности Сахалина, последовательно расширяя возможности для экономического роста всей области», — отметил он.

В свою очередь, губернатор Лимаренко подчеркнул важность партнерства. По его словам, между островным регионом и ПСБ выстроено надежное сотрудничество.

«В этом году банк выступил партнером международного форума беспилотных аппаратов «Крылья Сахалина», который состоялся в сентябре этого года и объединил бизнес, науку и власть. ПСБ также принимает участие в проектах устойчивого развития Сахалинской области, благодаря которым улучшается экологическая ситуация на островах, становятся чище воздух и вода, а сахалинцы и курильчане получают комфортную среду для жизни. Кроме того, при поддержке ПСБ реализуются инфраструктурные проекты», — сказал Лимаренко.

Отмечается, что в рамках визита состоялось официальное открытие нового легкоатлетического манежа. В церемонии приняли участие Лимаренко и Фрадков, который с конца 2024 года возглавляет Всероссийскую федерацию легкой атлетики.