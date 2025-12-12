На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажиропоток авиакомпаний группы «Аэрофлот» увеличился на 2,8% в ноябре

За 11 месяцев 2025 года группа «Аэрофлот» перевезла 51,3 млн пассажиров
true
true
true
close
Shutterstock

Авиакомпании группы «Аэрофлот» в ноябре перевезли 4,1 млн пассажиров. Об этом свидетельствуют операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2025 года, опубликованные на сайте авиакомпании.

Такой результат на 2,8% больше, чем годом ранее. Из них 3 млн человек пришлись на внутренние направления, 1,2 млн — на международные. При этом пассажирооборот группы вырос на 8,2% и составил 12,0 млрд пассажиро-километров. Предельный пассажирооборот увеличился на 4,6%.

Загрузка кресел достигла рекордных 92,8% — на 3,1 процентного пункта выше, чем в ноябре 2024 года. На внутренних линиях показатель составил 93,3%, на международных — 92,2%.

Сама авиакомпания «Аэрофлот» в ноябре перевезла 2,2 млн пассажиров (+3,8% год к году), а ее пассажирооборот вырос на 12,8%.

Всего за 11 месяцев 2025 года группа перевезла 51,3 млн пассажиров — на уровне аналогичного периода прошлого года. В свою очередь, внутренние перевозки составили 39 млн пассажиров, международные — 12,3 млн.

Пассажирооборот за одиннадцать месяцев достиг 142,3 млрд пассажиро-километров (+3,2%), предельный пассажирооборот вырос на 2,7%. При этом средняя загрузка кресел за 11 месяцев составила 90,4% — на 0,4 п.п. выше, чем годом ранее.

Авиакомпания «Аэрофлот» за 11 месяцев перевезла 27,4 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем в 2024 году, однако ее пассажирооборот вырос на 5,8%, что свидетельствует о росте средней дистанции полетов и эффективности использования воздушного флота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами