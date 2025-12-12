Пассажиропоток авиакомпаний группы «Аэрофлот» увеличился на 2,8% в ноябре

Авиакомпании группы «Аэрофлот» в ноябре перевезли 4,1 млн пассажиров. Об этом свидетельствуют операционные результаты за ноябрь и 11 месяцев 2025 года, опубликованные на сайте авиакомпании.

Такой результат на 2,8% больше, чем годом ранее. Из них 3 млн человек пришлись на внутренние направления, 1,2 млн — на международные. При этом пассажирооборот группы вырос на 8,2% и составил 12,0 млрд пассажиро-километров. Предельный пассажирооборот увеличился на 4,6%.

Загрузка кресел достигла рекордных 92,8% — на 3,1 процентного пункта выше, чем в ноябре 2024 года. На внутренних линиях показатель составил 93,3%, на международных — 92,2%.

Сама авиакомпания «Аэрофлот» в ноябре перевезла 2,2 млн пассажиров (+3,8% год к году), а ее пассажирооборот вырос на 12,8%.

Всего за 11 месяцев 2025 года группа перевезла 51,3 млн пассажиров — на уровне аналогичного периода прошлого года. В свою очередь, внутренние перевозки составили 39 млн пассажиров, международные — 12,3 млн.

Пассажирооборот за одиннадцать месяцев достиг 142,3 млрд пассажиро-километров (+3,2%), предельный пассажирооборот вырос на 2,7%. При этом средняя загрузка кресел за 11 месяцев составила 90,4% — на 0,4 п.п. выше, чем годом ранее.

Авиакомпания «Аэрофлот» за 11 месяцев перевезла 27,4 млн пассажиров, что на 1,8% меньше, чем в 2024 году, однако ее пассажирооборот вырос на 5,8%, что свидетельствует о росте средней дистанции полетов и эффективности использования воздушного флота.