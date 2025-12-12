Россиянам рассказали, как сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте

Пожилые люди могут сталкиваться с когнитивными нарушениями не только из-за проблем со здоровьем, но и из-за неправильного образа жизни. Поддерживать мозг в активном состоянии помогут физическая нагрузка, качественное питание и другие полезные привычки. Об этом «Известиям» рассказали специалисты системы сервисов для пожилых людей «Опека».

Эксперты объяснили, что с возрастом в жизни многих людей становится меньше социальной и интеллектуальной активностей, из-за чего происходит снижение памяти, внимания, скорости обработки информации и навыков речи. Основными факторами, негативно влияющими на работу мозга, являются рутинный и малоподвижный образ жизни, а также отсутствие новых впечатлений. В результате этого уменьшается количество синаптических связей и замедляется передача нервных импульсов, поэтому человеку приходится много времени даже на привычные задачи.

По словам специалистов, поддерживать мозг в активном состоянии можно с помощью его регулярных тренировок. При этом помогают как бытовые, так и творческие активности. Например, можно анализировать собственные действия или обсуждать старые фотографии.

Помимо этого, важно уделять внимание физическим нагрузкам, поэтому эксперты посоветовали ходить не менее 30 минут в день. Также стоит поддерживать социальные контакты, поскольку общение требует концентрации, анализа информации и формулирования своих мыслей.

Специалисты подчеркнули, что обязательными условиями для сохранения здоровья мозга являются качественный сон и рациональное питание. При этом в необходимо потреблять достаточное количество продуктов с витаминами, омега-3 и омега-6 жирными кислотами, а также достаточное количество жидкости в первой половине дня. При нарушениях сна рекомендуется соблюдать режим и чаще выходить на свежий воздух.

