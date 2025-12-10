Участник СВО отметил роль фонда «Защитники Отечества» в адаптации ветеранов

Фонд «Защитники Отечества» максимально предоставляет возможности программ поддержки каждому участнику специальной военной операции. Об этом в ходе форуме «Вместе победим» в национальном центре «Россия» в Москве рассказал участник СВО из Новосибирской области Александр Карпушин.

По его словам, фонд обеспечивает комплексную поддержку ветранов, включая социальную адаптацию, и дает возможность продолжать службу стране после возвращения с фронта.

«Адаптация заключается во многих аспектах: это и решение жилищных условий, и помощь в уличной среде — например, коляски, ступенькоходы. Также есть автомобили для людей с категорией прав на ручное управление», — отметил Карпушин.

Среди наиболее актуальных мер поддержки особое внимание он уделил адаптации жилья и развитию спортивной инфраструктуры как инструмента реабилитации.

«Важно, чтобы каждый участник СВО мог погрузиться в спортивную атмосферу. Там он сам выберет направление: футбол, баскетбол, волейбол, фехтование», — заявил он.

Карпушин поделился личным опытом участия в программах фонда. Так, благодаря сотрудничеству с законодательным собранием, центром занятости и проектом «Траектория» он смог не только пройти реабилитацию, но и занять должность администратора клуба «Траектория», который помогает ветеранам с трудоустройством и социальной адаптацией.

«Здесь можно упомянуть работу фонда с законодательным собранием, центром занятости, проектом «Траектория» и другими инициативами. Благодаря фонду «Защитники Отечества», я погрузился в эту атмосферу. Меня сфотографировали, заинтересовали тем, как моя личность может быть полезной», — сказал он.

Также ветеран призвал к расширению поддержки в сельских и отдаленных регионах, где часто отсутствует инфраструктура для занятий спортом взрослых.

«Люди хотят заниматься футболом или баскетболом, но нет подходящей среды, особенно для участников СВО. Спортзалы есть, но они предназначены для детей. Эту ситуацию нужно развивать», — сказал он.

Кроме того, Карпушин отметил роль личной ответственности в процессе реабилитации.

«Я рекомендую людям входить в спорт, потому что это адаптация. Человек должен сам выбрать ту атмосферу, в которую он хочет погрузиться, а не чтобы ему ее навязывали. Государство дает немалый толчок, но только ты сам должен этим воспользоваться», — подчеркнул он.

Напомним, форум «Вместе победим» стал площадкой для обсуждения мер поддержки ветеранов. Он объединил более 1000 человек со всей России, включая ветеранов специальной военной операции, участников кадровой программы «Время Героев» и других региональных программ для защитников, ветеранов иных локальных конфликтов, а также членов семей погибших участников СВО.