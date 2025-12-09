В Москве гражданку Узбекистана приговорили к сроку за финансирование терроризма

Второй Западный окружной военный суд приговорил 33-летнюю гражданку Узбекистана к 15 годам колонии за пособничество в финансировании боевиков международного террористического сообщества «Катиба Таухид валь-Джихад», воюющего на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно решению инстанции, Уринбоева Махбубахон Хусанбой кизи будет отбывать наказаниев исправительной колонии общего режима.

Гражданку Узбекистана признали виновной в пособничестве в финансировании террористической деятельности (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ). Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, свою вину она не признала.

Суд установил, что Уринбоева, выражая поддержку лицам, участвующим в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики в составе международного террористического сообщества «Катиба Таухид валь-Джихад», входящего в структуру организации «Хейат Тахрир аш-Шам», действовала с целью содействия их финансированию. По указанию радикально настроенных лиц в октябре 2022 года, находясь в Москве, она передала реквизиты своей банковской карты и доступ к личному кабинету в мобильном приложении банка.

Как уточнила представитель суда, на карту от третьего лица поступили денежные средства в размере 6,5 тыс. рублей, которые впоследствии были использованы для финансирования указанных террористических структур.

