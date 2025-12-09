На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье завершился первый этап конкурса чтецких работ Чехова

Во второй этап конкурса чтецких работ Чехова в Подмосковье прошли 30 участников
PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье завершился первый этап международного конкурса чтецких работ имени А.П. Чехова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Всего члены жюри рассмотрели 78 заявок от молодых актеров и студентов театральных вузов. Во второй этап конкурса прошли 30 участников.

Также каждый год для конкурса определяется дополнительный автор. В 2026 году им стал М.Е. Салтыков-Щедрин, а темой конкурса будет «Чехов и Салтыков-Щедрин».

Следующий этап конкурса чтецких работ пройдет в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 27 и 28 января 2026 года. Второй этап пройдет в формате очных прослушиваний.

