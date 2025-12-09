У москвички разрушилась носовая перегородка из-за привычки ковырять в носу

У жительницы Москвы разрушилась носовая перегородка, потому что она часто ковырялась в носу пальцем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Shot Проверка».

Девушка в течение трех лет испытывала дискомфорт из-за сухости слизистой носа. Постоянно образовывались корочки, которые она пыталась удалять. Со временем она заметила, что ее нос стал визуально уменьшаться. К медикам она обратилась поздно, когда часть перегородки уже фактически исчезла.

Врачи первоначально предположили последствия пластической операции, но пациентка отрицала какие-либо хирургические вмешательства. Обследование выявило у нее васкулит — аутоиммунное воспаление стенок сосудов.

Медики пришли к выводу, что именно это заболевание, усугубленное постоянным механическим повреждением тканей, привело к разрушению структур носа. Сухие корочки, которые она убирала, оказались фрагментами рассасывающейся носовой перегородки.

