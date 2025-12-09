На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске жених украл у будущей тещи драгоценности и сдал в ломбард

В Челябинске юноша украл украшения у будущей тещи
true
true
true
close
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске полиция задержала 19-летнего местного жителя по подозрению в краже золотых украшений, молодой человек трижды обокрал женщину. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась местная жительница, женщина сообщила о пропаже золотых украшений. Выяснилось, что к краже оказался причастен жених ее дочери. 19-летний безработный юноша приходил в гости к возлюбленной и три раза похищал украшения, после чего сдавал их в ломбард.

Общий ущерб пострадавшая оценила в 105 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Саратове 16-летний юноша обокрал подругу своей матери. Подросток вытащил из квартиры женщины сейф. Украденные 700 тысяч рублей и ювелирные украшения он потратил на покупку двух отечественных автомобилей.

Ранее в Удмуртии женщина с судимостью украла у подруги золотые украшения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами