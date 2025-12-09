В Челябинске жених украл у будущей тещи драгоценности и сдал в ломбард

В Челябинске полиция задержала 19-летнего местного жителя по подозрению в краже золотых украшений, молодой человек трижды обокрал женщину. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась местная жительница, женщина сообщила о пропаже золотых украшений. Выяснилось, что к краже оказался причастен жених ее дочери. 19-летний безработный юноша приходил в гости к возлюбленной и три раза похищал украшения, после чего сдавал их в ломбард.

Общий ущерб пострадавшая оценила в 105 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Саратове 16-летний юноша обокрал подругу своей матери. Подросток вытащил из квартиры женщины сейф. Украденные 700 тысяч рублей и ювелирные украшения он потратил на покупку двух отечественных автомобилей.

Ранее в Удмуртии женщина с судимостью украла у подруги золотые украшения.