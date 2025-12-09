На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Омского подростка отправили на 6,5 года в колонию за нападение на таксистку

В Омске подросток напал с ножом на таксистку и получил срок
F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Омской области суд вынес приговор 16-летнему ранее судимому подростку, который несколько раз ударил ножом женщину-таксиста и угнал автомобиль. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, в октябре 2024 года юноша вызвал такси, за рулем оказалась женщина. Молодой человек сел на заднее сиденье и несколько раз ударил потерпевшую туристическим ножом. Женщина сумела отбиться от нападавшего и выбежала из машины.

Обвиняемый угнал такси, но не справился с управлением и совершил ДТП. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ранее судимому юноше назначено наказание в виде 6 лет и семи месяцев заключения с отбыванием в воспитательной колонии.

До этого в Челябинске подростки обстреляли мужчину во дворе дома. Прохожий вместе со спутницей что-то искал в палисаднике, когда мимо проходила компания из пяти подростков. Молодые люди остановились, задали вопрос прохожему какой-то вопрос, после чего прозвучал выстрел. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, по предварительной информации, хулиганы стреляли из ракетницы.

Ранее подростки ради забавы напали на прохожего и разбили ему голову.

