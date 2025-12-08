Все школьники Ямала получат доступ к «Морошке»

В 2026 году все ямальские школьники смогут пользоваться программой лояльности «Морошка» авиакомпании «Ямал», об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в ходе прямой линии.

Уточняется, что со следующего году условия программы будут улучшены: авибилеты со скидкой дети в возрасте от 6 до 18 лет смогут приобрести вне зависимости от наличия у них постоянной регистрации в регионе.

«Прописка — базовое условие для использования льготы, но при этом мы понимаем, что не у всех, кто живет постоянно на Ямале, она есть. Тот факт, что дети ходят в школу, уже является подтверждением того, что люди живут здесь. Поэтому с Нового года такие дети смогут пользоваться скидкой по «Морошке», — заявил губернатор ЯНАО.

Изменения будут распространены на полеты как на самолетах, так на вертолетах. Школьникам станут доступны четыре перелета со скидкой по межрегиональным направлениям и шесть — внутри региона. Планируется, что сэкономить на билетах смогут порядка 10 тыс. учеников.

Чтобы воспользоваться обновленной программой лояльности, детям, не имеющим постоянной регистрации в округе, достаточно будет зарегистрироваться на сайте или в приложении проекта. Все необходимые сведения поступят в систему автоматически.

Ранее сообщалось, что в августе во время «Честного маршрута» с подобной просьбой к главе ЯНАО обратилась жительница Надыма.