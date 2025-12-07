В Волгограде курьер не удержался и украл 4 кг раков, которых вез клиенту

В Волгограде 5 лет колонии грозит курьеру за 4 кг пропавших раков

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего курьера службы доставки, который похитил оплаченный клиентом заказ. Об этом сообщает областное управление МВД.

Курьер должен был отвезти клиенту 4 кг раков, но решил оставить их себе на ужин. Девушка, так и не дождавшись доставки, обратилась к администратору сервиса, а тот заявил на курьера в полицию.

Молодого человека задержали, поужинать раками он не успел, продукт испортился, пока он развозил другие заказы. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

