В Волгограде курьер не удержался и украл 4 кг раков, которых вез клиенту

В Волгограде 5 лет колонии грозит курьеру за 4 кг пропавших раков
Виталий Тимкив/РИА Новости

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего курьера службы доставки, который похитил оплаченный клиентом заказ. Об этом сообщает областное управление МВД.

Курьер должен был отвезти клиенту 4 кг раков, но решил оставить их себе на ужин. Девушка, так и не дождавшись доставки, обратилась к администратору сервиса, а тот заявил на курьера в полицию.

Молодого человека задержали, поужинать раками он не успел, продукт испортился, пока он развозил другие заказы. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Бурятии девушка сожгла 500 тыс. рублей, чтобы избежать уголовного дела. Отец возлюбленного девушки хотел купить машину. Он продал скот и после заключения сделки спрятал полученные деньги в рубашке в шкафу. Обвиняемая украла из тайника полмиллиона рублей, испугалась уголовного дела и сожгла деньги.

Ранее россиянин совершил две кражи, чтобы очаровать незнакомую девушку.

