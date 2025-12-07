На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин искусал полицейского в магазине и получил срок

В Магнитогорске осудили мужчину, укусившего полицейского в магазине
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Магнитогорске вынесли приговор 34-летнему мужчине, который укусил полицейского при задержании за кражу в торговом центре. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел в августе 2025 года в одном из торговых центров города. Магнитогорец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался украсть товар в магазине и устроил дебош.

На вызов прибыли сотрудники полиции, во время задержания пьяный злоумышленник оказал сопротивление и укусил одного из полицейских за бедро. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

До этого жительница Камчатки укусиа полицейского и объяснила все стрессом из-за землетрясения. Городской суд признал подсудимую виновной в публичном оскорблении представителя власти, а также в применении к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья. Во время заседания она раскаялась и получила штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в Ленобласти женщина укусила полицейского и получила срок.

