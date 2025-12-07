В Москве расследуют гибель женщины после двух пластических операций

Прокуратура начала проверку смерти пациентки после пластики в Москве

Росздравнадзор начал проверку после смерти пациентки в частной клинике пластической хирургии в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре добавили, что трагедия случилась в частной медицинской клинике в Скатертном переулке.

Сейчас устанавливают обстоятельства трагедии. В Росздравнадзоре уточнили, что специалистам предстоит разобраться, как была организована медицинская помощь и что привело к смерти женщины.

По данным Telegram-канала «112», женщине накануне сделали сразу две операции — уменьшение груди и коррекцию живота. Уже на следующее утро ей резко стало плохо, и врачи не смогли спасти пациентку. Источники канала утверждают, что предварительной причиной могла стать аспирация Попадание в дыхательные пути пищи, жидкости или рвотных масс, что может вызвать пневмонию.

Канал выяснил, что пациентка умерла в частной клинике «Медлаз», где операция стоит от 300 тысяч рублей. Клиника славится тем, что в ней оперирует известный врач Владимир Сафронов, который ведет свой блог с 1 млн подписчиков. Однако кто именно оперировал пациентку и от чего она умерла, выясняют криминалисты.

