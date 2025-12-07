На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Реклама сериала на умном холодильнике довела девушку до психбольницы

В Великобритании девушка попала в больницу из-за рекламы на холодильнике
true
true
true
close
Shutterstock

В Великобритании реклама сериала, транслировавшаяся на экранах умных холодильников , привела к госпитализации девушки с психическим расстройством. Об этом рассказал родственник пострадавшей на форуме Reddit.

На экране холодильника девушки по имени Кэрол появилась реклама с надписью на желтом фоне: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Девушка, страдающая шизофренией, восприняла это как знак, что кто-то взломал устройство и пытается с ней связаться. Это вызвало у нее тяжелый психотический эпизод.

Британка сама вызвала такси и отправилась в отделение неотложной помощи, где провела два дня под наблюдением врачей. В больнице ей скорректировали дозу препаратов . Позже родственник обнаружил, что сообщение было частью рекламной кампании телешоу, и показал скриншот сестре, которая подтвердила, что именно это ее напугало.

Ранее россиянам рассказали, как мошенническая реклама попадает в мобильные игры и приложения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами