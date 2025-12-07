Реклама сериала на умном холодильнике довела девушку до психбольницы

В Великобритании реклама сериала, транслировавшаяся на экранах умных холодильников , привела к госпитализации девушки с психическим расстройством. Об этом рассказал родственник пострадавшей на форуме Reddit.

На экране холодильника девушки по имени Кэрол появилась реклама с надписью на желтом фоне: «Мы просим прощения, что расстроили тебя, Кэрол». Девушка, страдающая шизофренией, восприняла это как знак, что кто-то взломал устройство и пытается с ней связаться. Это вызвало у нее тяжелый психотический эпизод.

Британка сама вызвала такси и отправилась в отделение неотложной помощи, где провела два дня под наблюдением врачей. В больнице ей скорректировали дозу препаратов . Позже родственник обнаружил, что сообщение было частью рекламной кампании телешоу, и показал скриншот сестре, которая подтвердила, что именно это ее напугало.

