Неизвестный изрезал двух человек у автовокзала в Ялте

В Ялте полиция разбирается в обстоятельствах уличной драки, в ходе конфликта ножевые ранения получили двое мужчин. Об этом сообщает УМВД Крыма.

Инцидент произошел 6 декабря вечером в районе городского автовокзала. По предварительной информации, один из мужчин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на двух приятелей.

Пострадавшим потребовалась помощь медиков, они доставлены в больницу. Нападавшего удалось задержать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого россиянин 16 раз ударил жене ножом и заявил, что она сама поранилась. Мужчина напал на супругу в салоне автомобиля, он дважды ударил жену по голове, а после этого еще не менее 16 раз ударил ее ножом в область спины, груди и рук. Женщину спасло лишь то, что она сумела покинуть машину. В ходе расследования он заявил, что женщина якобы сама поранилась о нож. Суд счел доводы обвиняемого неубедительными и назначил ему семь лет лишения свободы.

Ранее в Забайкалье неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда.