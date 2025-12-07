На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный изрезал двух человек у автовокзала в Ялте

В Крыму пьяный мужчина напал с ножом на прохожих
true
true
true
close
соцсети

В Ялте полиция разбирается в обстоятельствах уличной драки, в ходе конфликта ножевые ранения получили двое мужчин. Об этом сообщает УМВД Крыма.

Инцидент произошел 6 декабря вечером в районе городского автовокзала. По предварительной информации, один из мужчин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал с ножом на двух приятелей.

Пострадавшим потребовалась помощь медиков, они доставлены в больницу. Нападавшего удалось задержать. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого россиянин 16 раз ударил жене ножом и заявил, что она сама поранилась. Мужчина напал на супругу в салоне автомобиля, он дважды ударил жену по голове, а после этого еще не менее 16 раз ударил ее ножом в область спины, груди и рук. Женщину спасло лишь то, что она сумела покинуть машину. В ходе расследования он заявил, что женщина якобы сама поранилась о нож. Суд счел доводы обвиняемого неубедительными и назначил ему семь лет лишения свободы.

Ранее в Забайкалье неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами