Резиденты Московского кластера видеоигр приступили к созданию проектов

Фурсин: уже 20 компаний разместили офисы в кластере «Сколково»
Сразу 41 компания стала резидентами кластера видеоигр и анимации в «Сколково» по итогам отбора, заявил в своем Telegram-канале министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что 18 видеоигровых компаний и 2 анимационные студии уже разместили в кластере свои офисы, а еще 21 заедет в течение месяца.

«Компания WATT в мокап-студии уже записала сцену для проекта «Царевна» - одной из самых ожидаемых отечественных игр следующего года. Впереди большой путь по созданию условий для разработки и продвижения отечественных видеоигр», — написал Фурсин.

Он подчеркнул, что резиденты кластера получат доступ к передовой инфраструктуре, льготной аренде, программам акселерации и международного продвижения.

