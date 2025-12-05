На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Roblox и другие онлайн-игры ухудшают речь и внимание детей, заявила логопед

Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Блокировка популярной игры Roblox снова подняла вопрос о том, как цифровые платформы влияют на развитие ребенка. По словам логопеда-дефектолога и соосновательницы сети логопедических центров «Разноцветные цыплята» Елены Мельниковой, длительное пребывание в игровых онлайн-средах действительно меняет речь, внимание и даже здоровье детей. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Главное изменение касается речи — она становится проще и скуднее. «Игры формируют другой тип коммуникации: короткие команды, минимальные фразы, отсутствие сложных конструкций. Если ребенок говорит преимущественно «игровым языком», его словарный запас сокращается, а фразы становятся обрывочными», — отмечает Мельникова.

Часть речи постепенно заменяется визуальными элементами — эмодзи, сокращениями, символами. Это удобно в игре, но снижает потребность подбирать слова. Сильнее всего страдает именно письменная речь: дети начинают «перекладывать смысл» на картинки, пропускают детали и нередко перестают формулировать полноценные мысли.

Отдельный эффект — формирование игрового сленга. Ребенок использует термины и выражения, понятные только внутри конкретной игры. «Для родителей такие фразы звучат как другой язык. Дети действительно переходят в отдельную субкультуру, где есть своя логика, шутки и правила общения», — объясняет специалист. Так, например, игроки используют в речи сокращения вроде «гг» (good game); «bb» (прощание); «IRL» (в реальной жизни). Эти сокращения перетекают и в реальную коммуникацию.

Игровые платформы влияют и на внимание. В онлайн-игре время воспринимается иначе: ребенок не чувствует усталости и не может вовремя остановиться. После выхода из игры ему требуется период «возврата в реальность», чтобы снова сосредоточиться. Это снижает учебную мотивацию: мысли автоматически возвращаются к игре, а задания вызывают раздражение или отторжение.

Есть и прямые последствия для здоровья. Длительная игра влияет на нервную систему, провоцирует эмоциональную перегрузку, нарушает сон, ухудшает осанку и снижает кровоток из-за постоянного статичного положения. Напряжение глаз из-за мерцающих экранов и быстрых визуальных смен также ведет к ухудшению зрения.

По словам эксперта, полностью запрещать ребенку играть не требуется — важно регулировать время, а главное, качество среды вокруг ребенка. Живая речь, общение, чтение вслух и обсуждение событий дня помогают сохранить баланс и не позволить игровому формату общения вытеснить обычный язык.

Ранее невролог предупредила об опасности работающего фоном телевизора для ребенка.

