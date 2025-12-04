В Москве годовалая девочка проглотила гелевый шар, размером с кулак

В столичной детской больнице имени Башляевой врачи провели успешную операцию годовалому ребенку, который проглотил крупный гидрогелевый шарик. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Ребенка доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии, девочка постоянно плакала, ее постоянно рвало. При обследовании врачи обнаружили в левом отделе живота округлое образование и расширенные петли кишечника. Для спасения ребенка была проведена экстренная операция.

В ходе вмешательства хирурги обнаружили в тонкой кишке инородное тело — цельный гелевый шар размером с кулак, а также его фрагменты. Инородные предметы были полностью извлечены. После операции состояние девочки стабилизировалось, она уже выписана на амбулаторное лечение.

До этого зуб из бронхов ребенка достали новосибирские врачи. Несовершеннолетний был доставлен в больницу с высокой температурой, признаками ОРВИ и сильным кашлем. Во время обследования в бронхах ребенка было обнаружено инородное тело. Выяснилось, что мальчику случайно выбили резец на детской площадке, который он проглотил. Он не рассказал о произошедшем родителям и неделю проходил с инородным телом, начался воспалительный процесс.

Ранее в Бурятии спасли женщину, проглотившую столовую ложку.