Паяный мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде

Сhita.ru: в Забайкалье неизвестный с ножом напал на пассажиров поезда

Мужчина устроил дебош в вагоне поезда «Красноярск-Нерюнгри», проводнице пришлось запереть дверь в вагон и эвакуировать пассажиров. Об этом сообщает Сhita.ru.

Инцидент произошел на перегоне между забайкальским селом Икабья и деревней Олекма Амурской области. Буйный пассажир, вооруженный ножом начал нападать на пассажиров. Проводник сумела запереть дверь между вагонами и эвакуировать людей.

Известно, что в вагоне, где произошел дебош, ехали вахтовики из Забайкальского края. Нетрезвого мужчину скрутили свидетели произошедшего и передали его сотрудникам полиции. По предварительной информации, пострадала одна из ехавших в вагоне женщин, ей пришлось наложить несколько швов из-за глубоких порезов. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого пьяная пассажирка устроила дебош в поезде. 37-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения материлась, мешала другим людям и икусала полицейского.

Ранее мужчина на ходу выпрыгнул из поезда в Ижевске из-за ссоры с женой и убежал.