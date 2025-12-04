В Москве улучшили дворовые территории десяти районов ЦАО

В центре Москвы обновили 35 дворов за счет доходов от парковок

В Центральном административном округе Москвы обновили 35 дворов за счет средств, поступивших от оплаты уличных платных парковок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, были улучшены дворовые территории 10 районов ЦАО.

«Все средства от оплаты уличных парковок направляют на благоустройство города — такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Эти деньги передают префектурам, и ежегодно на них улучшают около 1 тыс. дворов во всех районах столицы. Например, в ЦАО в этом году обновили 35 придомовых территорий», — отметил Максим Ликсутов.

В рамках благоустройства в 2025 году в центре столицы обустроили 22 детские и 7 спортивных площадок, 4 зоны отдыха и 1 площадку для выгула собак. Также проведен ремонт бордюров и асфальтового покрытия, нанесена разметка, заменены малые архитектурные формы, восстановлены газоны, установлены новые опоры освещения и светильники.

Информация о всех объектах, благоустроенных за счет средств от платных парковок, размещена на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на деньги от платных парковок».