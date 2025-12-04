На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве улучшили дворовые территории десяти районов ЦАО

В центре Москвы обновили 35 дворов за счет доходов от парковок
true
true
true
close
Пресс-служба «Московского паркинга»

В Центральном административном округе Москвы обновили 35 дворов за счет средств, поступивших от оплаты уличных платных парковок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, были улучшены дворовые территории 10 районов ЦАО.

«Все средства от оплаты уличных парковок направляют на благоустройство города — такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Эти деньги передают префектурам, и ежегодно на них улучшают около 1 тыс. дворов во всех районах столицы. Например, в ЦАО в этом году обновили 35 придомовых территорий», — отметил Максим Ликсутов.

В рамках благоустройства в 2025 году в центре столицы обустроили 22 детские и 7 спортивных площадок, 4 зоны отдыха и 1 площадку для выгула собак. Также проведен ремонт бордюров и асфальтового покрытия, нанесена разметка, заменены малые архитектурные формы, восстановлены газоны, установлены новые опоры освещения и светильники.

Информация о всех объектах, благоустроенных за счет средств от платных парковок, размещена на сайтах управ районов в разделе «Благоустройство на деньги от платных парковок».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами