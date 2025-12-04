На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин доказал в суде, что взял в кредит миллион под влиянием мошенников

В Тюмени мужчина доказал в суде, что взял кредит из-за мошенников
Shutterstock/fizkes

Нижнетавдинский районный суд в Тюменской области признал недействительным кредит, который местный житель получил под влиянием мошенников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Тюменец оформил кредит в октябре 2024 года, он получил в банке почти миллион рублей под 32% годовых. Спустя некоторое время он обратился в полицию и сообщил, что оформил займ под влиянием мошенников. Аферисты под видом сотрудников Центробанка и силовых структур убедили потерпевшего в необходимости оформления кредита, чтобы погасить несуществующий долг его жены.

Полученные деньги мужчина перевел на указанные неизвестными «безопасные» счета. В рамках предварительного следствия была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которой было установлено, что мужчина во время оформления займа не отдавал отчет своим действиям.

«Оспариваемый договор был заключен Владимиром А. под влиянием обмана третьих лиц. Также суд принял во внимание, что банк не учел интересы потребителя и не обеспечил достаточную безопасность предоставления услуг, в связи с чем его действия не могут быть признаны добросовестными и осмотрительными», — сообщили в пресс-службе объединенной пресс-службы судов Тюменской области.

Ранее уфимец лишился 15 млн рублей, пытаясь заработать онлайн.

