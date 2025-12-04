В России подвели итоги второго сезона проекта «СпортТрек»

В Москве объявлены победители и призеры второго сезона проекта «СпортТрек», лауреатами стали 16 человек из 15 регионов России, сообщила пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Финал проекта объединил профессионалов и любителей спорта, став площадкой для формирования нового тренерского сообщества. В гала-матче приняли участие финалисты конкурса «Профи среди любителей» и приглашенные профессиональные баскетболисты, включая четырехкратного чемпиона Еврокубка среди глухих Дмитрия Гусева.

Также к игре присоединились члены президентской платформы и представители молодежных организаций. Тренерами команд выступили специалисты из Сербии.

Игру посетили руководители спортивных организаций и эксперты отрасли, среди которых представители КХЛ, международного спортивного агентства Pro Futuro Sports, а также тренеры и лауреаты российских и международных соревнований.

«Проект «СпортТрек» уже стал точкой притяжения для активных людей, и для нас большая честь помогать им развиваться, учиться и побеждать. В этом году он объединил более 50 тыс. участников, предоставил возможность получения дополнительного образования для 300 тренеров», — отметил директор по маркетингу и аналитике президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев.

В ходе церемонии награждения сертификаты получили участники конкурсов для тренеров-профессионалов и тренеров-любителей, конкурса «Профи среди любителей» и лидеры рейтинга мониторинга физической активности.

Ранее сообщалось, что проект «СпортТрек» направлен на выявление и сопровождение специалистов в сфере физической культуры и спорта, а также на массовое вовлечение граждан в занятия физической активностью и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».