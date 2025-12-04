На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Биокластере» на ВДНХ пройдут интерактивные занятия для людей с особенностями здоровья

В «Биокластере» пройдут интерактивы по анатомии и работе с микроскопом
true
true
true
close
Depositphotos

В «Биокластере» на ВДНХ прошли интерактивные занятия для людей с особенностями здоровья, приуроченные к Международному дню инвалидов, cообщается на портале mos.ru.

Занятия проводились для гостей с первой и второй группами инвалидности, для посетителей с третьей группой был предусмотрен льготный билет.

Кроме того, 6 декабря в 13:00 для глухих и слабослышащих посетителей пройдет занятие «Допустим, у вас есть микроскоп». Участники познакомятся с устройством научного оборудования, научатся работать с ним и изготавливать микропрепараты.

В 14:00 состоится урок «Удивительные вопросы по анатомии» для незрячих и слабовидящих, где гости изучат строение человеческого тела. С 15:00 до 16:00 на площадке будет работать мастерская по изготовлению поделок.

Отмечается, что в 2024 году Биомузей выиграл грант фонда Александра Светакова «Свет» на развитие инклюзивных практик, в рамках которого сотрудники проводят специализированные занятия для посетителей с инвалидностью. Ранее в «Биокластере» уже проходили мероприятия, посвященные Дню слепых и Дню глухих.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами