В «Биокластере» на ВДНХ пройдут интерактивные занятия для людей с особенностями здоровья

В «Биокластере» пройдут интерактивы по анатомии и работе с микроскопом

В «Биокластере» на ВДНХ прошли интерактивные занятия для людей с особенностями здоровья, приуроченные к Международному дню инвалидов, cообщается на портале mos.ru.

Занятия проводились для гостей с первой и второй группами инвалидности, для посетителей с третьей группой был предусмотрен льготный билет.

Кроме того, 6 декабря в 13:00 для глухих и слабослышащих посетителей пройдет занятие «Допустим, у вас есть микроскоп». Участники познакомятся с устройством научного оборудования, научатся работать с ним и изготавливать микропрепараты.

В 14:00 состоится урок «Удивительные вопросы по анатомии» для незрячих и слабовидящих, где гости изучат строение человеческого тела. С 15:00 до 16:00 на площадке будет работать мастерская по изготовлению поделок.

Отмечается, что в 2024 году Биомузей выиграл грант фонда Александра Светакова «Свет» на развитие инклюзивных практик, в рамках которого сотрудники проводят специализированные занятия для посетителей с инвалидностью. Ранее в «Биокластере» уже проходили мероприятия, посвященные Дню слепых и Дню глухих.