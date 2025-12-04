Названа причина, почему в одном доме люди постоянно болеют, а в другом — нет

Эксперт Золотарева: люди в одном доме могут часто болеть из-за пыли и плесени

Явление, когда в одних зданиях жильцы годами страдают от непроходящих ринитов, бронхитов и аллергий, а в других подобные проблемы встречаются значительно реже, имеет научное обоснование, рассказала «Газете.Ru» кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Разница в самочувствии людей объясняется конкретными физическими и биологическими параметрами внутренней среды помещений. Основными факторами, провоцирующими развитие хронических заболеваний и общее ухудшение здоровья, выступают биологические загрязнители, взвешенные частицы пыли и нарушенный воздухообмен», — объяснила она.

Микроклимат жилого помещения может создавать идеальные условия для развития микроскопических грибов. Для роста плесневых грибов необходима влажность выше шестидесяти процентов и стабильная температура в диапазоне от восемнадцати до двадцати пяти градусов Цельсия. Такие условия часто формируются в помещениях с недостаточным отоплением, в зонах с хроническими протечками или при недостаточной циркуляции воздуха. Споры, выделяемые плесневыми грибами, действуют как мощные раздражители и аллергены.

«Постоянное нахождение человека в такой атмосфере способно провоцировать обострение и развитие у него аллергического ринита, бронхиальной астмы и атопического дерматита. При этом присутствие плесневого заражения в квартире не всегда заметно визуально, но его можно распознать по характерному запаху сырости и устойчивым симптомам у жильцов, которые исчезают после длительного пребывания вне конкретного помещения», — заявила Золотарева.

Значимым фактором является также бытовая пыль, представляющая сложную многокомпонентную смесь. В ее состав входят микроскопические клещи, продукты их жизнедеятельности, являющиеся аллергенами, частицы пыльцы и химические соединения из отделочных материалов. Концентрация пылевых клещей может возрастать в условиях низкой вентиляции и высокой влажности, создавая синергетический эффект с плесневыми грибами. Постоянный контакт с этой сложной смесью раздражителей постепенно повышает чувствительность иммунной системы. В результате даже у людей, не имеющих аллергии, может развиться постоянное вялотекущее воспаление в дыхательных путях.

«Ключевым элементом, который объединяет все риски и либо нивелирует их, либо усугубляет, является система вентиляции. Эффективный воздухообмен удаляет избыточную влагу, углекислый газ и загрязняющие вещества. Естественная приточно-вытяжная вентиляция, характерная для многих зданий, была рассчитана на приток воздуха через щели в оконных рамах. Установка герметичных стеклопакетов без организации альтернативных приточных устройств нарушает этот баланс. В результате отработанный воздух не удаляется, а накапливается внутри. Отсутствие притока свежего воздуха также консервирует влагу, создавая условия для роста плесневых грибов и пылевых клещей», — подчеркнула эксперт.

Поэтому крайне важно организовать контролируемый воздухообмен в помещении. Простого проветривания через створку окна часто недостаточно, так как это приводит к теплопотерям и не обеспечивает стабильный поток воздуха.

«Эффективными решениями являются установка стеновых приточных клапанов, которые обеспечивают постоянную фильтрацию и подачу воздуха без сквозняков, или использование бризеров с системой подогрева. Для контроля за уровнем пыли в квартире можно использовать пылесосы с HEPA-фильтрами, задерживающими мелкодисперсные частицы, и регулярно проводить влажную уборку. Важно поддерживать уровень влажности в диапазоне 40–60%, используя осушители воздуха в сырых помещениях и увлажнители при излишней сухости», — резюмировала она.

Ранее россиянам раскрыли лайфхаки, как быстро избавиться от пыли дома.