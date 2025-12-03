В Якутии мать и отчим два года избивали ребенка

В якутском Алдане возбуждены два уголовных дела из-за истязаний ребенка. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, семейная пара с января 2023 по ноябрь 2025 года систематически истязали малолетнего сына женщины. Мальчика избивали и лишали пищи, после изъятия из семьи ему потребовалась медицинская помощь.

В отношении 41-летней матери и ее 37-летнего сожителя возбуждено уголовное дело о ненадлежитом исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ним. Под статью также попали сотрудники органов опеки, их обвиняют в халатности. Обвиняемые заключены под стражу.

До этого в Ингушетии мать пять лет держала взаперти дочь и избивала ее. С конца июля 2018 по апрель 2023-го года 33-летняя женщина не исполняла родительские обязанности. Она не водила девочку к врачам. Помимо этого, ее дочь не гуляла на улице и не общалась с другими детьми. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы. Помимо этого, она выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее россиянин избивал 16-летнюю дочь и довел ее до психического расстройства.