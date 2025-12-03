На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина на ходу выпрыгнул из поезда в Ижевске из-за ссоры с женой и убежал

Mikhail Leonov/Shutterstock/FOTODOM

Транспортные полицейские Удмуртии привлекли к ответственности пассажира, выпрыгнувшего из движущегося поезда. Об этом сообщает Ижевская транспортная полиция.

39-летний житель Пермского края поссорился с женой в вагоне поезда «ИжевскЕкатеринбург», выпрыгнул из него на ходу и скрылся в неизвестном направлении. Проводник был вынужден сорвать стоп-кран для предотвращения возможной трагедии и сообщить о произошедшем в полицию.

Спустя сутки беглец вернулся на вокзал в Ижевске, чтобы купить билет на другой поезд, где его опознали сотрудники. Мужчину задержали, он оштрафован на две тысячи рублей.

До этого в Кемерово женщина забила возлюбленного кувалдой после ссоры. Мужчина с травмами попал в больницу, однако медики не смогли его спасти. В отношении нападавшей было возбуждено уголовное дело, ей может грозить длительный срок заключения.

Ранее россиянин поссорился с сыном и дважды выстрелил в жену из ружья.

