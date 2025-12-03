На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный россиянин сбросил приятеля с балкона седьмого этажа из-за ревности

В Тюмени мужчина выбросил собутыльника с балкона седьмого этажа
Житель Тюмени подрался с пьяным приятелем и вытолкал его с балкона многоэтажки, пострадавший выжил и был госпитализирован с многочисленными травмами. Об этом сообщает СУ СК РФ Тюменской области.

По данным следствия, трое приятелей и женщина распивали спиртные напитки в квартире многоэтажки по улице Ямская. Во время застолья сожительница одного из мужчин села на колени к обвиняемому, чем вызвала недовольство своего возлюбленного.

Между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. Они вышли разобраться на балкон и продолжили потасовку, в какой-то момент обвиняемый вытолкнул собутыльника с высоты седьмого этажа. 56-летний пострадавший получил многочисленные травмы, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.

До этого россиянин избил своего дядю кочергой после пьяной ссоры. Суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый получил два года колонии.

Ранее в Петербурге нашли мужчину, ворвавшегося на радиостанцию.

