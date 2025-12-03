Мэр Москвы рассказал о трудоустройстве выпускников столичных колледжей

Работу по специальности находят 95% выпускников столичных колледжей. Об этом в эфире «Москвы 24» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы подчеркнул, что значение имеет не только получение образования, но и его востребованность на рынке труда и уровень зарплаты начинающих специалистов.

«Сегодня 95% выпускников наших колледжей работают по специальности. Это вообще уникальная цифра, потому что обычно 60, 40%, а некоторые специальности до 30% работали по специальности. Более того, заработная плата вполне приличная, с учетом того, что мы выпускаем специалистов с навыками, которые необходимы конкретным работодателям», — отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что столица за последнее время в 1,5 раза увеличила количество мест в колледжах. Этому, по его словам, способствовала большая программа по строительству новых коллежей в разных округах города.

Собянин также отметил трансформацию отношения жителей столицы к среднему профессиональному образованию.

«Впервые за всю историю Москвы почти половина всех выпускников 9-х классов выбрала именно среднее профессиональное образование», — сообщил мэр.