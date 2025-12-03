На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мэр Москвы рассказал о трудоустройстве выпускников столичных колледжей

Собянин: 95% выпускников колледжей Москвы находят работу по специальности
true
true
true
close
Shutterstock

Работу по специальности находят 95% выпускников столичных колледжей. Об этом в эфире «Москвы 24» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы подчеркнул, что значение имеет не только получение образования, но и его востребованность на рынке труда и уровень зарплаты начинающих специалистов.

«Сегодня 95% выпускников наших колледжей работают по специальности. Это вообще уникальная цифра, потому что обычно 60, 40%, а некоторые специальности до 30% работали по специальности. Более того, заработная плата вполне приличная, с учетом того, что мы выпускаем специалистов с навыками, которые необходимы конкретным работодателям», — отметил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что столица за последнее время в 1,5 раза увеличила количество мест в колледжах. Этому, по его словам, способствовала большая программа по строительству новых коллежей в разных округах города.

Собянин также отметил трансформацию отношения жителей столицы к среднему профессиональному образованию.

«Впервые за всю историю Москвы почти половина всех выпускников 9-х классов выбрала именно среднее профессиональное образование», — сообщил мэр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами