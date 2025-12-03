На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В столице рассказали о планах по образовательной инфраструктуре

Собянин: более 120 современных школ будут вводить и реконструировать ежегодно
Ежегодно в Москве будут вводить и реконструировать свыше 120 современных школьных зданий. Об этом в эфире «Москвы 24» рассказал мэр города Сергей Собянин.

«Ежегодно будем вводить и реконструировать около 120-130 школ. Это огромная программа, которую мы утвердили и по которой будем двигаться», — сообщил Собянин.

Глава столицы добавил, что реконструкции одного школьного здания не должна длиться больше 12 месяцев, также большое внимание будет уделено качеству реализации проекта. По его словам, объем работ обширен.

«Это вся перестройка школы. Это новая инженерия, иногда даже новая планировка, улучшенная отделка и так далее, новые лаборатории и прочее-прочее. Это очень большой объем работы», — подчеркнул мэр Москвы.

Он добавил, что первые 50 школ уже реконструированы. Теперь власти города намерены наращивать темп.

