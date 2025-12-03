В Москве показали восстановленные облики неизвестных героев Великой Отечественной войны

В День Неизвестного Солдата в Музее Победы на Поклонной горе открылась выставка графических портретов «Неизвестные солдаты. Лица Победы». Ее экспонатами стали 10 восстановленных обликов бойцов, которые долгие годы оставались безымянными, сообщили организаторы.

В основе проекта — работа поисковиков и ученых. Останки были найдены в разных регионах: в Аджимушкайских каменоломнях Керчи, на острове Шумшу, у реки Халхин-Гол в Монголии, на Варшавском шоссе в Калужской области и на Орловской земле. Внешность бойцов восстановили в Институте этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН по методу Михаила Герасимова.

На церемонии открытия ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева отметила, что проект стал логичным продолжением многолетней работы движения.

«Мы стали использовать метод, который позволяет по останкам черепа восстанавливать облик бойца. Мы не знаем его имя, но у нас есть уникальная возможность увидеть его лицо. Это портреты не только бойцов Красной Армии, но и монгольских воинов, которые вместе с советскими войсками противостояли японским милитаристам. Для нас это очень важный и трепетный момент», — подчеркнула Цунаева.

Роман Старченко, заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН, отметил гражданскую и научную значимость проекта.

«Это дело важно для каждого гражданина России — память о героях Великой Отечественной войны, которые сражались за Родину, чтобы мы могли сейчас здесь находиться. И долг каждого, в том числе и научного сотрудника, помнить об этих героях. Эти герои были не только в те времена — они есть и сейчас, защищая нашу страну», — считает он.

Тимофей Кустов, заместитель генерального директора Музея Победы, подчеркнул тесную связь между музеем и поисковым сообществом. По его словам, работа с поисковыми отрядами очень важна: открывает страницы истории и помогает людям узнать своих героев.

Сразу после открытия выставки прошла панельная сессия «Воссоздавая образы героев: научное и гуманитарное взаимодействие». Алексей Бормотов, исполнительный директор «Поискового движения России», на мероприятии подчеркнул, что наука стала главным союзником в деле возвращения имен и лиц павшим солдатам.