Мужчина, угрожавший взрывом радиостанции в Петербурге, состоит на учете у психиатра

78.ru: в Петербурге нашли мужчину, ворвавшегося на радиостанцию
Andrei_Diachenko/Shutterstock/FOTODOM

Иностранец, ворвавшийся на радиостанцию в Петербурге, имеет проблемы со здоровьем и состоит на учете у психиатра. Об этом сообщает 78.ru.

52-летний гражданин иностранного государства уже попадал в поле зрения сотрудников полиции, в середине октября он ворвался в студию радио «Питер FM» и выкрикивал лозунги. 30 ноября он проник в студию радио «Шок» во время записи программы, грубо оттолкнул ведущего, требовал предоставить ему эфирное время и угрожал устроить взрыв.

По данным 78.ru, нападавший состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и по причине болезни находится на свободе.

До этого пьяный мужчина угрожал взорвать жилой дом в Перми и напал на полицейского. Он позвонил в единый диспетчерский центр и заявил, что собирается взорвать многоквартирный дом. На место прибыли полиция, скорая, пожарные и газовая служба. Пьяный мужчина набросился на сотрудника МВД и ударил его локтем в лицо. Суд назначил хулигану штраф.

Ранее наркоман во время пробежки избил пенсионера и отобрал у него трость.

