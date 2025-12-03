Стартовал зимний сезон Всероссийской акции «БумБатл», которая проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» под эгидой всероссийского Движения «Экосистема», сообщили организаторы.

Зимний сезон БумБатла пройдет с 1 декабря по 28 февраля 2026 года. Помимо сбора макулатуры участники смогут побороться за призы в творческом конкурсе «Новогодняя эко-игрушка от «БумБатла». Участники будут создавать елочные игрушки из старых газет, журналов, картона и другой ненужной бумаги, превращая отходы в украшения.

«Зима в «БумБатле» – это не просто сезон, а настоящий вызов для героев экологии! С 1 декабря собирайте макулатуру, создавайте эко-игрушки и ведите свою команду к вершинам – ведь каждый килограмм приближает нас к чистой планете, а ваши усилия вдохновят других участников акции», - сказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо: собрать макулатуру и изготовить игрушку: бумажное животное, эко-снежинку, шар в технике папье-маше или символ года. Украсить елку эко-игрушкой и опубликовать пост с фото или видео в соцсетях с хештегами #бумбатл #нацпроектэкоблагополучие #экосистема #эконовыйгод.

Победителей ждут звания «Экодизайнер года», дипломы и призы зрительских симпатий. Оцениваются оригинальность идеи, качество исполнения, креативных подход и экологический посыл. Итоги творческого конкурса будут подведены в январе 2026 года.

Принять участие в акции «БумБатл» могут все жители страны в личном и командном зачетах, а также бумагу можно сдать коллективами в детских садах, школах, колледжах, вузах, офисах, государственных учреждениях и предприятиях. Чтобы принять участие в акции необходимо зайти на сайт бумбатл.рф, зарегистрироваться, сдать макулатуру в любой удобный пункт приема и загрузить акт о сдаче в личный кабинет на сайте проекта. Результаты зимнего сезона и регионального зачетов по итогам года объявят весной 2026 г.