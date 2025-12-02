На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве объявлено о создании «Института поддержки детского блогинга»

В России займутся продвижением ценностей среди поколения «альфа»
true
true
close
Depositphotos

В Москве 2 декабря на конгрессе «Инновационная практика: наука + бизнес» было объявлено о создании автономной некоммерческой организации «Институт поддержки детского блогинга». Инициаторами выступили «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщается на сайте организации.

О целях и задачах нового института рассказали участники сессии «Человеческий капитал будущего: трансляция системы ценностей поколению «альфа», проходившей в рамках Конгресса.

Участники сессии «Человеческий капитал будущего: трансляция системы ценностей поколению «альфа»» рассказали о задачах нового института. Проект нацелен на продвижение традиционных национальных ценностей, закрепленных в Указе президента РФ № 809 от 9 ноября 2022 года, и на создание возможностей для юных инфлюэнсеров, желающих участвовать в формировании ценностного информационного поля.

В рамках инициативы «Разгон Добра», которую будет координировать Анна Дунаева, в 2026 году планируется проведение масштабных концертов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны, а также разработка онлайн-контента, ориентированного на детей, родившихся после 2010 года. Директором института назначена Наталья Локтева.

«Дети нынешнего поколения «альфа» будут жить в XXII веке! Поэтому, когда мы думаем и говорим о воспитании сегодняшних школьников, мы закладываем ценностный фундамент российского общества нового века! Ведь роль семьи и родителей в воспитании – важнейшая, а значит нам надо воспитать их правильно», — отметил заместитель начальника управления общественных проектов президента РФ Алексей Жарич.

Первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова, возглавившая экспертный совет института, обратилась к юным блогерам, участвовавшим в сессии по видеосвязи.

«Я в полном восхищении от вашей мотивации, взрослости, понимания текущих событий и своего жизненного трека в столь юном возрасте. Вы по-настоящему понимаете, что такое дружить, быть вместе и любить свою страну», — подчеркнула она.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами