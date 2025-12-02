В Москве объявлено о создании «Института поддержки детского блогинга»

В Москве 2 декабря на конгрессе «Инновационная практика: наука + бизнес» было объявлено о создании автономной некоммерческой организации «Институт поддержки детского блогинга». Инициаторами выступили «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщается на сайте организации.

О целях и задачах нового института рассказали участники сессии «Человеческий капитал будущего: трансляция системы ценностей поколению «альфа», проходившей в рамках Конгресса.

Участники сессии «Человеческий капитал будущего: трансляция системы ценностей поколению «альфа»» рассказали о задачах нового института. Проект нацелен на продвижение традиционных национальных ценностей, закрепленных в Указе президента РФ № 809 от 9 ноября 2022 года, и на создание возможностей для юных инфлюэнсеров, желающих участвовать в формировании ценностного информационного поля.

В рамках инициативы «Разгон Добра», которую будет координировать Анна Дунаева, в 2026 году планируется проведение масштабных концертов в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны, а также разработка онлайн-контента, ориентированного на детей, родившихся после 2010 года. Директором института назначена Наталья Локтева.

«Дети нынешнего поколения «альфа» будут жить в XXII веке! Поэтому, когда мы думаем и говорим о воспитании сегодняшних школьников, мы закладываем ценностный фундамент российского общества нового века! Ведь роль семьи и родителей в воспитании – важнейшая, а значит нам надо воспитать их правильно», — отметил заместитель начальника управления общественных проектов президента РФ Алексей Жарич.

Первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова, возглавившая экспертный совет института, обратилась к юным блогерам, участвовавшим в сессии по видеосвязи.

«Я в полном восхищении от вашей мотивации, взрослости, понимания текущих событий и своего жизненного трека в столь юном возрасте. Вы по-настоящему понимаете, что такое дружить, быть вместе и любить свою страну», — подчеркнула она.