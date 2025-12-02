В Подмосковье назвали количество катков с искусственным льдом

Более 40 катков с искусственным льдом откроют в Подмосковье

В Московской области зимой будут работать 45 сезонных катков с искусственным льдом, из которых 5 — новые, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр благоустройства региона Михаил Хайкин, все катки с искусственным льдом откроются до 15 декабря.

«Подготовка катков с натуральным льдом начнется, когда температура опустится ниже нуля и будет достаточный снежный покров. На катках будут обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — отметил он.

В Красногорске откроют 5 катков, в Одинцово — 4, в Люберцах — 3, а также по два катка будут работать в Дубне, Истре, Химках, Балашихе и Пушкинском.

Хайкин добавил, что все катки будут работать по единому стандарту качества. На площадках установят теплые пункты проката с современным инвентарем, шкафчики для хранения вещей, воздушные сушки для ботинок и удобные турникеты.