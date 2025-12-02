На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посетители «Биокластера» на ВДНХ смогут узнать о разных видах обезьян

В «Биокластере» на ВДНХ откроется выставка «Осторожно, обезьянки!»
Мария Девахина/РИА Новости

На ВДНХ в павильоне №31 «Геология» 3 декабря откроется выставка «Осторожно, обезьянки!», созданная совместно с Московским зоопарком. На ней москвичи и гости столицы смогут узнать больше о приматах, сообщила агентству городских новостей «Москва» пресс-служба Государственного биологического музея имени Тимирязева.

Отмечается, что на выставке покажут уникальные фото и репродукции картин.

«Гости увидят уникальные снимки макак и гульманов из Индии, которые считаются у индусов священными животными, а также снимки японских макак», — рассказали в музее.

Также выставка познакомит посетителей с некоторыми из обезьян Старого Света и расскажет об их жизни и существовании рядом с человеком.

