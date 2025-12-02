Квартиры ПИК будут продавать с устройствами умного дома

В кварталах ПИК стали продавать квартиры с устройствами умного дома Яндекса и других производителей, сообщает пресс-служба компании.

До конца 2026 года в продаже будут представлены более 4500 квартир с умными устройствами в шести проектах ПИК в столице. В компании отметили, что сейчас квартиры с умным домом впервые доступны в новом квартале «Строгино 360».

В новых квартирах будут устанавливать Хаб Яндекса, умные реле, терморегулятор теплого пола, систему защиты от протечек, датчики температуры и другие умные устройства. Жильцы смогут управлять устройствами с помощью приложения «Дом с Алисой». Также будет доступна возможность управления умным домом голосом.

Кроме того, жители проектов ПИК смогут воспользоваться собственными технологическими решениями девелопера, которые сейчас «пилотируют». Одним из таких станет сервис детской безопасности, с помощью которого можно будет определить местонахождение ребенка на карте квартала с помощью геопозиционирования и видео с камер наблюдения.

Также жителям проектов ПИК будут доступны просмотр видеопотока из камер видеонаблюдения в приложении, интеграция домофона с голосовыми помощниками, бесконтактный доступ в подъезд и гостевые пропуска.